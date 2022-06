Volvo XC60 D5 im Dauertest

In kriselnden Zeiten wie diesen ziehen sich die Menschen gerne ins Private zurück. Man renoviert seine Wohnung, man bestellt seinen Garten, man schafft sich gar eine Katze an. So ein Volvo XC60 hilft dabei. Nicht nur, weil er mit ordentlich großem Kofferraum, 510 Kilogramm Zuladung und 2,4 Tonnen Anhängelast gehörig was in Richtung Heim transportieren kann. Sondern weil er beim Fahren eine wohltuende Heimeligkeit verbreitet.

Wenige Ki­lometer Fahrt reichen, und schon bleibt die Alltagshektik draußen. Böse Zungen würden nun sagen: kein Wunder, bei der gefühlsarmen Lenkung und dem unsportlichen Handling mit braver Tendenz zum Untersteuern. Stimmt, aber man kann es auch anders sehen: Die fast schon amerikanisch leichtgängige Lenkung bringt kraftschonende Lässigkeit im Stadtverkehr und bei Parkmanövern. Und das defensive Handling bringt Entspannung, weil dieser Volvo einfach so gar nicht zum Rasen animiert.

Volvo XC60 im Dauertest: Nie gab es Ausfälle



Ausgedehnte Reisen und lange Strecken dagegen sind seine Do­mäne. Und dies bewies er ein­drucksvoll in unserem Dauertest auf 100.000 Kilometern. Eigentlich wurden es sogar ein paar Tausend mehr, weil sich wegen der Corona ­pandemie die Abholung verzöger­te. Also weitere Fahrten auf langen Strecken. Wer am Steuer die Kondition hatte, schaffte auch locker 1000 Kilometer mit einem Tank; da ge­hen 71 Liter rein. Und wer auf tem­polimitierten Strecken unterwegs ist, darf dann mit einem Verbrauch von sieben Litern auf 100 Kilome­ter und weniger rechnen. Anderer­seits: Wer es eilig hat, den straft dieser Vierzylinder-­Turbodiesel mit Expresszuschlag.

71 Liter Diesel gehen in den Tank des XC60. Damit schafft er locker 1000 Kilometer.





Denn werden es auch einmal 9,5 Li­ter/100 km. Mit Anhänger 11 bis 14 Liter, je nach Aufbauhöhe des Trailers. Trotzdem entspannt der Volvo selbst bei Anhängerfahrten. Denn das wunderbar komfortable Luft­feder-­Fahrwerk (Aufpreis bei Test­start 2270 Euro, heute 2410 Euro) beruhigt auch die bockigst hol­pernden Trailer. Motor und Auto­matikgetriebe kommen selbst mit komplett ausgelastetem Gespann und alpinen Bergstrecken nicht an ihre Grenzen. Nie gab es Temperaturprobleme oder gar Ausfälle. Auch nicht im Gelände, wo der Volvo vielfach ausrücken musste, um andere Test-­Allradler aus Schlamm oder Schnee zu zerren.

Einziges Problem: ein verklebtes Ad-Blue-Dosierventil



Mindestens ein Bergegurt war im­mer an Bord. Und einer davon passt perfekt um das Notrad he­rum unter dem Laderaumboden. Für das Notrad waren wir mehr als dankbar, als der rechte Hinter­ reifen sich einbildete, sein restli­ches Leben ab sofort zusammen mit einer fiesen Holzschraube ver­bringen zu wollen – Plattfuß! Doch dank Notrad konnten wir die Fahrt nach 20 Minuten fortsetzen. Dafür gab es sogar spontanen Beifall an der Autobahn-­Raststätte – von ei­ner asiatischen Reisegruppe, deren Busfahrer unsere routinierte Radwechselaktion lautstark und wort­reich über Mikrofon und Buslaut­sprecher kommentierte.

Sonst verursachte der Dauer­test ­ XC60 nur noch einmal erhöh­te Adrenalin­-Ausschüttung beim Fahrer: als bei Kilometerstand 42.910 während der Fahrt die gel­be Check-­Engine­-Kontrolllampe aufleuchtete. Was tun? Check En­gine kann alles im Bereich des Mo­tors bedeuten; aber immerhin leuchtet sie eben gelb, nicht rot. Also auf zur nächstgelegenen Vol­vo-­Werkstatt. Das Internet nennt da Svenscar im Baierbrunn, südlich von München. Ohne Termin rollen wir auf den Hof, werden spontan zur elektronischen Feh­lerdiagnose begrüßt. Irgendwas an der Abgasanlage, vermutet das Diagnosegerät.

Der Volvo­-Meister orakelt, dass es das Dosierventil der Ad-Blue-­Beimengung sein könnte: Ham'ma scho' mal g'habt, murmelt er. Rauf auf die Hebebüh­ne mit dem XC60, Dosierventil ausgebaut – und siehe da: Der Meister hat recht. Das Ventil ist nicht defekt, aber verklebt. Statt teurem Austausch reicht eine gründliche Reinigung. Fehlerspei­cher gelöscht, und nach kaum ei­ner halben Stunde schickt uns die findige Volvo­-Werkstatt wieder auf die Reise. Die gelbe Lampe bleibt endlich aus. Etliche tausend Kilometer spä­ter ist es tiefer Winter. Zu dieser Jahreszeit vermag der Volvo seine besonderen Stärken auszuspielen.

Bei Schnee und Kälte zeigt der Volvo sein skandinavi­sches Gemüt

Nicht nur das unaufgeregte und auch auf Schnee absolut spursta­bile Fahrgefühl beruhigt. Wohlige Wärme gibt es obendrein von der schnell ansprechenden und gut funktionierenden Heizung, die die Scheiben zuverlässig beschlagfrei hält. Dazu starten Sitz­ und Lenk­radheizung sehr zügig und lassen sich außerdem perfekt in mehre­ren Stufen dosieren. Trotzdem wird es an diesem einen Wintertag richtig anstren­gend. Heftiger Schneefall überfor­dert die Straßenmeistereien, alle rutschen und stehen.

Zoom Auf bis zu 265 mm Bodenfreiheit pumpt die Luftfederung den XC60 im Offroad-Modus hoch; das reicht auch für schwereres Gelände.



Wir weichen über kleinste Nebenstrecken aus – und stehen doch bald an ei­ner fiesen, weil kurvigen 14­-Prozent-Steigung. Vor uns schlittern gera­de zwei Fronttriebler wieder zu­rück zu Tal. Man berät sich unter­einander, und weil Ausweichen auf eine andere Strecke unmöglich ist, ziehen wir kurzerhand die zwei Fronttriebler nacheinander per Bergegurt nach oben. Und weil mittlerweile noch ein Dritter un­glücklich herumsteht, nimmt der Volvo diesen dann auch noch ans Seil. Wenige Dutzend Kilome­ter später stehen ein paar Leute unschlüssig auf der Landstraße ne­ben ihren in den Graben gerutsch­ten 2WD-­Autos. Auch die zieht der Volvo heraus.

Dabei und auch beim Anhängerziehen bewährt sich das Automatikgetriebe des Volvo, des­sen Drehmomentwandler ebenso gefühlvolles wie kraftvolles und da­bei verschleißfreies Ziehen und Zerren ermöglicht. Als es die folgenden Nächte so richtig bitterkalt wird, zeigt der XC60 erst recht sein skandinavi­schen Gemüt: Auch bei unter mi­nus 20 Grad startet der Motor stets zuverlässig. Und auf den anschlie­ßenden Fahrten stockt nie der eis­kalte Dieselsprit. Überhaupt gab es während der gesamten Dauer­testzeit nicht einen einzigen Start­verweigerer, nicht eine einzige Panne, die einen Abschleppdienst nötig gemacht hätte.

Selbst Maderattacken konnten den Volvo nicht lahmlegen



Selbst zwei nächtliche Attacken von Mardern konnten den Volvo nicht lahm­legen. Zwar leuchtete beide Male die gelbe Check-­Engine­-Motorkon­trolllampe auf, die Fahrt konnte aber ohne Leistungsverlust zur nächsten Vertragswerkstatt fort­gesetzt werden. Beide Male muss­ten die von den Mardern komplett zernagten Temperatursensoren an der Abgasanlage erneuert wer­den. Kosten: jeweils über 400 Euro. Gut, wenn man in einschlägigen Gegenden eine Teilkaskoversiche­rung hat, die Marderschäden in­kludiert.

Gut 100.000 Kilometer hat der treue Schwede uns nun begleitet, plus zehn Prozent Zuschlag wegen der kriselnden Zeiten – Zeit zum Abschiednehmen. Wir werden ihn vermissen; ihn und seine klapper­freie Solidität; ihn und seine wär­menden Stoffsitze, deren karierte Bezüge an ein Sofa im stillen Ka ­minzimmer erinnern. Kein Wun­der, dass das schwedische Wort für Gemütlichkeit diesem deut­schen Begriff sehr nahe kommt – gemytlighet. Die Schweden wis­sen, wie gemütlich geht.

Fahrzeugdaten Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Zylinder/Bauart Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung bei 1/min Abzweigung Abzweigung Drehmoment bei 1/min Abzweigung Abzweigung Radaufhängung Abzweigung Abzweigung Reifengröße – Reifentyp Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Allradantrieb/Kraftverteilung v:h Abzweigung Abzweigung Traktionshilfen Abzweigung Abzweigung Theoretische Steigfähigkeit Abzweigung Abzweigung Geschwindigkeit im 1. Gang Abzweigung Abzweigung Drehzahl bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Kofferraummaße L/B/H Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Dachlast Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Normverbrauch; CO2-Ausstoß Abzweigung Abzweigung Dauertestverbrauch Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Vierzylinder, Reihe, Turbodiesel vorn quer 4 pro Zylinder/Zahnriemen 1969 cm3 173 kW (235 PS) bei 4000/min 480 Nm bei 1750/min Einzelrad/Luftfedern (Mehrpreis) 235/60 R 18 V – Continental EcoContact 5 Achtstufen-Wandlerautomatik semipermanent über elektronisch geregelte Lamellenkupplung/100:0–50:50 el. Bremseingriff v+h 42° 16 km/h bei 2000/min 2125/min 910-1730/1100/750 mm 483-1410 l 2400/750 kg 100 kg 100 kg 220 km/h (seit MJ 2021: 180 km/h, el. abgeregelt) 7,1 l D/100 km; 189 g/km (nach WLTP) 7,6 l D/100 km (inkl. Anhängerfahrten) 71 l/Diesel (AdBlue: 11,5 l)

Kosten/Garantien Pfeil Pfeil Abzweigung Abgasnorm Abzweigung Abzweigung Steuer pro Jahr Abzweigung Abzweigung Typklassen HPF/VK/TK19 Abzweigung Abzweigung Werkstattintervalle Abzweigung Abzweigung Wartungskosten von/bis Abzweigung Abzweigung Garantie/Gewährleistung Abzweigung Abzweigung Technik/km-Begrenzung Abzweigung Abzweigung Garantie gegen Durchrostung Abzweigung Abzweigung Mobilitätsgarantie Abzweigung Euro 6d-Temp (heute Euro 6-ISC-FCM) 378 € (aktuelle Version: 328 €) 19/21/22 nach Anzeige, max. 30000 km/1 Jahr 358/594 € Garantie 2 Jahre/ohne 12 Jahre unbegrenzt

Preise/Ausstattung Volvo XC60 D5 Pfeil Pfeil Abzweigung Grundpreis 2019/2022 Abzweigung Abzweigung Testwagenausstattung Abzweigung Abzweigung Automatikgetriebe Abzweigung Abzweigung Einparksensoren Abzweigung Abzweigung Rückfahrkamera Abzweigung Abzweigung LED-Scheinwerfer Abzweigung Abzweigung Zwei-Zonen-Klimaautomatik Abzweigung Abzweigung Navigationssystem Abzweigung Abzweigung höhenverstellb. Luftfederung Abzweigung Abzweigung Notrad/vollwertiges Ersatzrad Abzweigung Abzweigung Anhängevorrichtung Abzweigung Abzweigung Metalliclackierung Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis** 2019 Abzweigung 57.450/76.050 € Serie S S S S S S 2410 €* 160 €*/N 1110 €* ab 990 €* 63.920 €