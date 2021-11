Weil unser Volvo XC60 T8 AWD neue Reifen benötigt, geht es an einem verregneten Morgen quer durch die Stadt zum Werkstatttermin. Die Verkehrszeichenerkennung zeigt statt der erlaubten 50 Tempo 30 an, das Automatikgetriebe ruckt, und beim Einparken schlagen die Parkpiepser an allen Ecken Alarm – ohne ein Hindernis in Sicht. Irgendwie hatte ich unseren Dauertest -Volvo souveräner in Erinnerung. Wie passend, dass der Schwede neben neuen Gummis auch ein Software-Update erhält. Und das macht aus dem T8 gefühlt ein neues Auto. Auf der Rückfahrt blickt die Verkehrszeichenerkennung wieder durch, das Getriebe schaltet ganz weich, und das Navi lässt mich den Stau geschickt umfahren. Regnen tut es zwar immer noch, aber der XC60 fährt wieder ziemlich souverän.