Der hier angebotene Diesel XC60 D4 mit Frontantrieb wurde in der Ausstattungsvariante "Momentum Pro" geordert und erstmals im Juli 2020 zugelassen. In den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren hatte der XC60 einen Halter und wurde lediglich 18.724 Kilometer weit bewegt. Aber Vorsicht: Um eine genaue Prüfung dieses Gebrauchtwagens kommt kein Interessent herum – schließlich ist der Volvo als ehemaliges Taxi bzw. Mietfahrzeug klassifiziert, was mitunter auf einen höheren Verschleiß hindeuten kann.