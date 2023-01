Sebastian "Seb" Breuer hat im vergangenen September das 780 Kilometer lange Badlands-Rennen im Süden Spaniens in nur 43 Stunden gewonnen. Geschlafen hat er währenddessen nicht. Wie er das gemacht hat, wie und welche Rennen er in der Zukunft gewinnen möchte, und welchen Kaffee er am liebsten trinkt – das erzählt er in unserem Podcast.