Vorstellung: Hymer B-Klasse Master Line

ummernde Bässe, aufgekratz­te Streicher, tanzende Schein­werfer, Blitzlichtgewitter: Die Einführung der neuen B-Klasse Master Line von Hymer , stilecht in der Stuttgarter Carl-Benz-Arena, erinnerte sehr an die schillernden Inszenierungen der Autokonzerne. Das kommt nicht von un­gefähr: Die beiden Modelle der Master Line fahren auf dem neuen Mercedes Sprinter. Außerdem ist Hymer ja auch nicht irgendeine Caravaningmarke, son­dern einer der ganz großen Player, der seit dem Einstieg von Thor Industries aus den USA weltweit operiert. Wer Hy­mer sagt, meint Reisemobile . So, wie man Tempo sagt, wenn von Taschentü­chern die Rede ist. Und so stellte Ge­schäftsführer Christian Bauer das neue Modell denn auch stolz als den "Hymer unter den Reisemobilen" vor.