A

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

b dem Modelljahr 2020 hat Westfalia die neue Modellreihe James Cook in seinem Portfolio. Der neue Camper hat den Mercedes Sprinter mit Heckantrieb und 140-PS-Schaltgetriebe als Basis. Gegen Aufpreis sind bis zu 190 PS und Allradantrieb möglich. Der Startpreis könnte bei 75.000 Euro liegen. Genauere Informationen will der Hersteller erst auf dem Caravan Salon (31. August bis 8. September 2019) in Düsseldorf bekannt geben. Den neuen James Cook wird es in drei Karosserievarianten geben. Zum einen den Sprinter mit originalem Mercedes-Blechdach, der vier Sitz- und zwei Schlafplätze zu bieten hat. Dann den James Cook mit Aufstelldach, der vier Schlaf- und Sitzplätze hat sowie den Kastenwagen mit GfK-Hochdach, in dem es ebenfalls vier Schlaf- und Sitzplätze gibt. Die Besonderheit bei allen Modellen: Es wurde ein neues von Westfalia entwickeltes Slide-Out-System eingebaut. In weniger als 40 Sekunden fährt im Heck des Reisemobils ein Modul nach außen, und ein Schlafraum von 2,07 Metern Länge und mehr als 1,42 Meter Breite entsteht. Das elektrische Ein- und Ausfahren gelingt per Knopfdruck im Fahrzeug.