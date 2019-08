chte Kerle brauchen: Geld, Zeit – und ein Projekt! Hatten die Männer vomaus Hannover im vergangenen halben Jahr. Und wenn man uns Jungs machen lässt, kommen verrückte Dinge dabei raus. So wie dieses Trumm in Rot: Der erste, der rockt!

Tiefer, greller, geiler: Das Amarok-Einzelstück haben die 21 Jungs von "Messe Presse" auf die Räder gestellt.

Basis war ein. Auf den Fotos sehen Sie ja, was sie draus gemacht haben. Innen, außen Lack in Rot, riesige Alus. Wenn du willst, Bodenfreiheit nahe null. Wenn du Gas gibst, Sound besser als die Stones. Messe Presse – das sind 21 Jungs, die permanent 400 Fahrzeuge in Pflege haben, Autos für Messen und Shows vorbereiten. Jetzt also das Amarok-Projekt. Lackierer Bruno Bajkovec hat in acht Wochen aus einem blauen Auto dieses glänzend rote gemacht, erst grau, dann silber, danngespritzt. Erster Eindruck: will ich auch! Dieist vom 4x4-Modell, die für vorn haben sie durchtrennt – sieht besser aus. Der Basis-Amarok kostete 66.000 Euro, fürs Tuning haben die Jungs 39.000 Euronen rausgetan. Macht, das Vorschläge machen soll für individuelles Tuning.