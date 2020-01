Chrom und Bürzel am Heck – der chinesische Arteon Shooting Brake scheint in der Produktion fotografiert worden zu sein.

Auffällig ist die wie bei der Limousine flach gehaltene Silhouette des Arteon Shooting Brake . Am Heck hat der Arteon in der Kombi-Version eine markante Abrisskante oberhalb der Rückleuchten. An der Front fällt besonders die scheinbar durchgehende Leuchtenleiste der Tagfahrlichter ins Auge. AUTO BILD geht davon aus, dass die Front mit den dicken Chromstreben im Grill dem Arteon-Facelift entspricht, das 2020 präsentiert werden soll. Was jedoch stutzig macht, sind die Karosserieanbauanteile, die in China "Travel Edition" heißen sollen und dem Arteon Shooting Brake einen SUV-artigen Look verpassen. Bei uns würde die Version am ehesten als Arteon Alltrack durchgehen. Ob der Arteon Shooting Brake bei uns allerdings diese plastikbeplankte Variante bekommt, bleibt abzuwarten.