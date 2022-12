Bei eBay wird aktuell ein VW Golf 2 CL aus dem Baujahr 1987 angeboten. Das Besondere: Der Dreitürer stammt aus erster Hand und hat nach 35 Jahren nur 20.124 Kilometer auf dem analogen Tacho. Runtergebrochen macht das eine jährliche Fahrleistung von gerade mal 575 Kilometern. Allerdings erklärt der Verkäufer auch, dass der Golf viele Jahre abgemeldet in einer Scheune stand.

72 PS und Dreigang-Automatik



Nicht nur die Farbkombination aus goldenem Lack und beiger Innenausstattung spricht dafür, dass der Golf einst einem Rentner gehörte, sondern auch der Fakt, dass der 1,6-Liter-Vierzylinder mit einer Dreigang-Automatik bestellt wurde. Durch das eher gemütlich schaltende Getriebe dürften noch ein paar der 72 PS eingebüßt und der Verbrauch in die Höhe getrieben werden, doch das ist eher zweitrangig.

Weil der Golf einige Jahre abgemeldet in der Scheune stand, beträgt der Kilometerstand glaubhafte 20.124.

Der Golf soll keinen Rost haben



CL steht für Comfort Line und bedeutet beim Golf 2, dass eine Uhr und eine Außenspiegel-Verstellung für den Fahrer an Bord sind. Ab 1988 gab es auch eine Mittelkonsole. Weitere Extras hat der Erstbesitzer nicht angekreuzt. Getreu dem Motto: Was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen!

12.000 Euro soll der Golf 2 kosten



Aktuell ist der Golf abgemeldet. Der Fakt, dass im Inserat von neuem TÜV die Rede ist, dieser aber bereits im Juli 2023 abläuft, spricht dafür, dass der Golf schon eine Weile angemeldet ist. Und tatsächlich: Nach kurzer Recherche ist klar: Der goldene Golf mit Automatik wird schon seit über einem Jahr angeboten. Das liegt sicherlich weniger am Zustand, sondern vielmehr am Preis. Saftige 12.000 Euro möchte der Verkäufer für seinen, in diesem Zustand sicherlich nur schwer zu findenden, Golf 2 haben.