Das Sondermodell Edition One war von 1989 bis 1991 als GTI 8V, GTI 16V und G60 zu haben.Beim angebotenen Exemplar handelt es sich um einenVon außen unterscheidet sich der Edition One vom Standard-GTI durch seine Lackierung in Dark Burgundy Perleffekt, die fehlende rote Kühlergrillumrandung und "Wolfsburg Edition"-Embleme in den Kotflügeln. Zudem haben alle Edition One die G60-Kotflügelverbreiterungen, zweiteilige BBS-Alufelgen in 15 Zoll, dunkle Rückleuchten und weiße Frontblinker. Innen gibt es Leder an Lenkrad, Schaltknauf (bei diesem Exemplar nicht mehr original) und Handbremshebel, Recaro-Sportsitze und Stoffbezüge in Mauritius-Blau.