D

er 2012 erstmals präsentierte VW Golf 7 hob die Messlatte in der Kompaktklasse auf ein neues Level. Länger, breiter und luxuriöser als sein Vorgänger, auf Wunsch kam der Siebener vollgestopft mit Technik und Assistenten daher. Kurz darauf brachte VW die wohl begehrteste Version des Golf auf den Markt: den legendären GTI . In der Basis-Variante mit 220 PS und als "Performance" mit 230 war der Sport-Golf der siebten Generation etwas besser motorisiert als sein Vorgänger (211 PS) und entwickelte sich schnell zum Verkaufshit. Mit Neupreisen ab rund 30.000 Euro war der siebte GTI auch der teuerste, zeichnete sich zum Leidwesen für Gebrauchtkäufer zudem durch seine hohe Wertstabilität aus. Nun, da der Golf 8 in den Startlöchern steht, gibt es einige günstige Angebote für gebrauchte Golf 7 GTI. In Pforzheim steht jetzt ein Basis-GTI mit Schnäppchenpotenzial zum Verkauf!