Eine weitere Möglichkeit ist der direkte Gang zum Händler.Mit etwas Glück gibt es den Golf 7 schon ab gut 10.000 Euro. In Neumünster wird ein Golf 7 1.2 TSI mit 86 PS in der Trendline-Ausstattung verkauft. Bei dem silbernen Dreitürer handelt es sich um ein Vorfaceliftmodell aus dem Baujahr 2015, das allerdings gerade mal 8869 Kilometer runter hat und 10.710 Euro kosten soll.

Der silberne Golf ist zu bieder?Der Dreitürer sieht trotz der eher überschaubaren 86 PS ziemlich sportlich aus, stammt aus Ende 2016 und hat gerade mal 2750 Kilometer auf der Uhr, ist also quasi ein Neuwagen. Der Händler aus Hamburg möchte 12.499 Euro für den kaum gefahrenen Golf haben. Das sind in der Regel allerdings absolute Basisversionen. Hier lohnt es sich aber ganz besonders, die Preise im Auge zu behalten, denn mit dem Modellwechsel wollen die Händler nicht zugelassene Golf 7 vermutlich so schnell wie möglich vom Hof bekommen.