In der Bildergalerie finden Sie 18 Gebrauchtwagen mit allen Motorisierungen und den wichtigsten Schwachstellen.

r ist nicht nur ein ewiger Bestseller, sondern hat auch einem Fahrzeugsegment seinen Namen gegeben: Deutschland liebt und fährt Golf. So wurden allein im April 2019 über 18.500 Exemplare der Wolfsburger Kompaktklasse neu zugelassen. Erst weit abgeschlagen folgen die Konkurrenten Ford Focus (5208 Exemplare), Audi A3 (4055 Exemplare) und Mercedes A-Klasse (3955 Exemplare). Autos aus der Kompaktklasse sind echte Allroundtalente, denn sie sind variabel und lassen sich ausstatten wie Oberklassewagen. Auch sportlich können sie sein, die Topmodelle einer Baureihe nehmen es inzwischen mit Porsche Cayman und Co auf. Entsprechend hoch ist dann aber auch das Preisniveau, die 20.000-Euro-Grenze ist schnell überschritten. Anders sieht es auf dem Gebrauchtwagenmarkt aus. Ein gut ausgestatteter und gepflegter BMW 1er der ersten Generation ist inzwischen für rund ein Drittel seines Neupreises zu haben. Auch dann, wenn Navi , Leder und Xenon mit an Bord sein müssen.Wer bei der Ausstattung nicht ganz so anspruchsvoll ist, weniger investieren will und dabei besonderen Wert auf Haltbarkeit legt, findet unter den japanischen Kompaktwagen vielleicht seinen persönlichen Traumwagen. Modelle wie der Toyota Corolla oder Mazda3 sind kaum verbreitet auf den Straßen. Dabei zählen sie zu den besonders soliden Modellen ihrer Klasse. Ihre Noten beim TÜV-Report und die AUTO BILD-Dauertestergebnisse untermauern das eindrucksvoll.