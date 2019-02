A

ls sein Vordermann im VW Polo an einer Hamburger Ampel nicht sofort losfuhr, rastete ein Käfer-Fahrer aus, überholte seinen "Kontrahenten" und ging bei der nächsten Rotphase auf ihn los. Der Wüterich öffnete die Tür des Polo, beleidigte den 47-jährigen Fahrer und sprühte Reizgas in den mit vier Personen voll besetzten Kleinwagen. Es entwickelte sich eine Prügelei zwischen beiden Fahrern auf der Straße, bei der erneut das Reizgas zum Einsatz kam. Anschließend setzte sich der Käfer-Fahrer wieder in sein Auto und fuhr davon. Eine Sofortfahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die vier Reizgas-Opfer erlitten laut Polizeibericht Augen- und Atemwegsreizungen, sie wurden noch am Unfallort medizinisch versorgt. Danach konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.