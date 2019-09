D

icke Backen, fetter Spoiler und mächtig Power – der New Beetle RSi ist ein Käfer-Nachfolger in seiner aggressivsten Form. Mit 224 PS unter der Haube und 225 km/h in der Spitze ist er der stärkste und schnellste Sprössling der VW-Legende. Nicht mehr als 250 Fahrzeuge entstanden zwischen 2001 und 2004, dementsprechend selten ist das Modell auf dem Gebrauchtwagenmarkt . Jetzt steht allerdings ein ganz besonderer RSi-Beetle zum Verkauf ! Laut Händler soll es nur drei Exemplare von diesem Auto geben, das die Serienversion in Sachen Leistung nochmal übertrumpft. Die Turbo-Experten von HGP pumpten den 3,2-Liter-Sechszylinder auf unglaubliche 460 PS auf! Dazu wurde vorne und hinten eine größere Bremsanlage verbaut, als Fahrwerk dient ein "Clubsport 3" von KW.