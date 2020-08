Die kleinste Version des Zweiliter-Diesel gab es nur mit Sechsgang-Handschaltung.

Gebrauchtwagen-Garantie

VW Passat Alltrack

Tiguan

Die Ausstattung des Alltrack geht in Ordnung. Unter anderem sind LED-Scheinwerfer , ACC mit Front Assist, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Navi , PDC vorne und hinten, Drei-Zonen-Klimaautomatik, elektrisch einstellbarer Komfortsitz mit Massagefunktion auf der Fahrerseite, Anhängerkupplung und mehr an Bord.Besonders interessant für Gewerbetreibende: Die Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Außerdem ist natürlich auch eineim Preis inbegriffen. So könnte diesereine gute Alternative zuund Co sein.