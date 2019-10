er VW Passat B3 Variant war ein beliebtes Handwerker-Auto. Viele wurden verschlissen, große Motoren nur in homöopathischen Dosen bestellt. Jetzt wird in den Niederlanden eines verkauft – mit geringer Laufleistung und zu einem guten Preis!

Der VR6-Motor genießt unter VW-Fans Kultstatus. 1991 debütierte er im Passat B3.Das macht ihn besonders begehrenswert, denn die optionale Automatik raubt dem Motor Kraft und Drehfreude. Umso erstaunlicher ist die geringe Laufleistung des Passat in Satin-Silber:Entsprechend gut ist der Zustand des Kombis, auf den inserierten Bildern wirken Karosserie und Innenraum wie neu.alle Rechnungen, Servicenachweise und sogar die Auslieferungsdokumente sind vorhanden.

Der 2,8-Liter-VR6 leitet 174 PS an die Vorderachse. Das reicht für 8,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Der Passat ist von innen und außen in einem außergewöhnlich guten Zustand.

DerNur die Steuerkette kann durch verschlissene Gleitschienen oder defekte Kettenspanner vorzeitig Schaden nehmen. Auch durchgebrannte Zylinderkopfdichtungen sind bekannt. Die lückenlos belegte Service-Historie des angebotenen Passat dürfte in diesem Fall aber beruhigen. Nachteil für hiesige Interessenten: Das gute Stück wird in den Niederlanden verkauft.Passat B3 mit ähnlichem Kilometerstand und kleinerem Motor kosten meist nicht weniger. So selten wie dieser Passat sind sie allerdings nicht. Hier gibt es gebrauchte VW Passat B3!