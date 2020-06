ls Favorit vieler Vertreter und Familienväter eignet sich der VW Passat B7 als Variant für den langen Dienstweg ebenso gut wie für die Urlaubsreise. Er verbindet Platz, Komfort und Dauerläuferqualitäten wie kaum ein anderer. Als Gebrauchter kommen noch die relativ günstigen Preise dazu, die den Kombi auch mit ein paar Jahren auf dem Buckel zu einer preiswerten Wahl im Mittelklasse-Segment machen. Beispiel: Dieser VW Passat Variant der letzten Baureihe (2010-2015) steht für sehr günstige 9999 Euro in Gera zum Verkauf!Der mit einemwurdeund hat seitdem moderateabgespult. Der Fahrzeugwert ist dabei um mehr als zwei Drittel gesunken. Zum Vergleich: Ein VW Passat Variant B7 Comfortline kostete als 1,4-Liter-Benziner schon

Dabei ist dieser Passat wirklich gut erhalten. Optisch sindzu erkennen, der Mittelklasse-Kombi wirkt nach fast sieben Jahren frisch wie am ersten Tag. Weitere Kauf-Argumente sind das, der laut Händler bei Übergabe an den neuen Besitzer erneuert werden soll. Insgesamt ein durchaus attraktives Paket. Apropos attraktiv: Das ist der Motor leider nur bedingt.Auch die Optik ist eher bieder: Das metallic-schwarze Farbschema durchbrechen nur die silbernen 16-Zoll-Felgen – Standard halt.

Der angebotene VW Passat ist kein Auto für Leute, die gerne auf dicke Hose machen, er dürfte aber eine solide und preiswerte Wahl für jene sein, die ein zuverlässiges Alltagsauto suchen, das vor allem mit inneren Werten glänzt. Mit einem Kofferraumvolumen von 603 bis 1731 Litern hat der Variant ordentlich Raum für Gepäck, zudem finden auch fünf Fahrgäste in Cockpit und Fond ausreichend Platz.Diverse Fahrassistenten helfen beim Anfahren am Berg, beim Parken oder erkennen die Müdigkeit des Fahrers. Durch die sechs Gänge schalten muss dieser trotzdem selbst. Keine Ausnahme in dieser Preisklasse. Weitere VW Passat gibt es hier im Angebot!