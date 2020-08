it dem VW Phaeton wollte2001 ihr Portfolio um ein Luxusauto erweitern und die Premium-Konkurrenz vonangreifen. Dieser Kampf ging verloren, bevor er richtig begonnen hatte – wegen niedriger Verkaufszahlen wurde derin den USA schon 2006 wieder eingestellt, in Europa hielt der teuersteimmerhin bis 2016 durch. Der Wertverlust bei den häufig über 100.000 Euro teuren Autos ist überdurchschnittlich hoch,Ein hervorragendes Beispiel steht derzeit in Castrop-Rauxel (NRW) zum Verkauf. Derstammt aus der vierten und letzten Modellpflege , wurde im September 2015 erstmals zugelassen und hat seitdem moderate 66.569 Kilometer abgespult.seinerzeit die größte verfügbare Motorisierung imDie Maschine hat allerdings auch ordentlich Durst: Angegeben sind durchschnittlich 12,4 Liter, die Wahrheit liegt noch gut zwei Liter darüber.

Edel: Der Innenraum des Phaeton wirkt übersichtlich und gediegen zugleich.

Für das teure Spritgeld bekommt man auch was geboten.Das Schalten übernimmt ein sechsstufiges Automatikgetriebe, das die Kraft an alle vier Räder weitergibt. Derist trotz seiner enormen Leistung aber kein sportliches Auto, dafür ist sein Auftritt zu staatstragend und behäbig. Vielmehr ist er eine komfortable Reiselimousine mit ausreichend Power, Platz und guter Ausstattung. So hat der in klassischem Schwarz lackierte V8-Brocken im Innenraum ordentlich Extras zu bieten.Außerdem verfügt derüber das aufpreispflichtige Touchscreen-Navi "RNS 810", eine Rückfahrkamera sowie Einparkhilfe vorne und hinten.