Downsizing war gestern! Bei diesem alten VW Polo passt das Sprichwort "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen" perfekt. Ab Werk war der größte Motor für den Polo 6N ein 1,9-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 110 PS. Das reichte einem neuseeländischen Tuner allerdings nicht und so verpflanzte er kurzerhand einen 4,2-Liter-V8-Sauger aus dem Audi S4 B6 in den kleinen Polo!

Platz ist in der kleinsten Hütte: Wer hätte gedacht, dass ein 4,2-Liter-V8-Sauger in den Motorraum eines VW Polo passt?

Ein Wunder, dass der V8 überhaupt in den Motorraum des gerade mal 3,72 Meter kurzen Polo passt, schließlich ist das 4,2-Liter-Aggregat riesig im Vergleich zum originalen Motor. Doch Bilder und Videos im Inserat auf der neuseeländischen Verkaufsplattform trademe.co.nz beweisen es, der V8 passt in den Motorraum und der Polo ist fahrbereit.

Der umgebaute Polo ist fahrbereit



Anders als im Audi S4 B6 wurde der Motor mit der internen Kennung BBK im Polo allerdings nicht längs, sondern quer eingebaut. Was erstmal nach keiner großen Sache klingt, war in Wirklichkeit eine Mammutaufgabe. Laut des Verkäufers hat das Projekt hunderte Arbeitsstunden und mehrere 10.000 neuseeländische Dollar verschlungen. Er selbst hat das Fahrzeug vor einigen Jahren bereits mit dem eingebauten V8 gekauft (wie wir herausgefunden haben für 6500 Neuseeländische Dollar) und weiter Geld und Arbeit investiert. Und auch wenn der Polo fahrbereit ist, wird er ausdrücklich als Projektauto veräußert.

295 PS laut Prüfstand



An der Vorderachse wurde eine große Vierkolben-Bremsanlage verbaut, hinten bleibt es bei der serienmäßigen Trommelbremse. Um den V8 mit ausreichend Kühlluft zu versorgen hat der Polo drei Kühler und die Batterie musste aufgrund von Platzproblemen in den Kofferraum umziehen. Laut Prüfstandsbericht soll der Polo 295 PS leisten – das ist zwar deutlich weniger als die von Audi angegebenen 344 PS aber immer noch mehr als genug, um den nur 1080 Kilo leichten Polo zum Sportwagen-Schreck mutieren zu lassen.

Auch am Heck gibt es keine Auffälligkeiten. Einzig die Abgasanlage Marke Eigenbau gibt einen Hinweis darauf, dass dieser Polo nicht mehr im Werkszustand ist.

Bleibt noch die Frage nach dem Preis für dieses wilde Projekt. Als Startpreis sind 10.000 Neuseeländische Dollar aufgerufen, was umgerechnet etwa 5900 Euro entspricht. Für 7380 Euro (12.500 Neuseeländische Dollar) kann der Polo mit einer Laufleistung von gut 140.000 Kilometern direkt gekauft werden. Dafür gibt dann auch noch zwei Ersatz-Getriebe und vermutlich jede Menge Arbeit und Feintuning gratis. Für deutsche Interessenten ist der Umbau aber sowieso nicht, denn mal ganz davon abgesehen, dass der rechtsgelenkte Polo in der neuseeländischen Stadt Dunedin steht, würde der hiesige TÜV-Prüfer vermutlich einen Herzinfarkt beim Anblick des Polos bekommen. Aber schön, dass es so positiv verrückten Auto noch gibt.