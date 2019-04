A

dem Altay traute seinen Augen nicht. Als ihm ein Mitarbeiter mitteilte, dass er einen schwarzen VW Polo mit dem Kennzeichen "K PY 4343" gesehen hatte, dachte der Taxi-Unternehmer zunächst an einen verspäteten Aprilscherz. Er wollte sich dennoch das Auto ansehen – und erlebte eine Überraschung! Denn da, auf einem Parkplatz in Köln, stand wirklich ein schwarzer VW Polo mit seinem Kennzeichen "K PY 4343" auf dem Nummernschild – doch der Polo-Zwilling war nicht sein Auto! "Die sahen aus wie Zwillinge", sagte der 38-Jährige über die zwei identischen Autos. "Theoretisch hätten mit der Kopie meines Autos alle möglichen Straftaten verübt werden können, und die Polizei hätte danach vor meiner Tür gestanden", so Altay, der seinen Fund sofort meldete.