Gebrauchtwagen mit Garantie 19.390 € Volkswagen T-Roc 2.0 TDI Style, Diesel 109.167 km 109.167 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 05/2018 05/2018

ls Volkswagen 2017 den T-Roc brachte, stöhnten viele auf. Wozu noch ein Kompakt-SUV ? Wozu ein Auto, das quasi einen langbeinigen Golf abbildet. Tatsächlich ist der T-Roc von den Maßen her dem Marken-Bestseller fast gleich, nur halt etwas höher – und auch etwas teurer. Im Zuge des allgemeinen SUV-Hypes ist das firmenintern als CUV getypte Crossover aber vor allem richtig beliebt geworden. Und so ganz von ungefähr kommt das nicht, dennDie Preise für Neuwagen beginnen ab rund 22.000 Euro für den Ein-Liter-Benziner. Wer es komfortabler und vor allem kräftiger braucht, der muss schon deutlich mehr auf den Tisch legen. Für einen 2.0 TDI mit Allradantrieb und Style-Ausstattung werden mindestens 34.000 Euro fällig – es sei denn, man macht einen cleveren Gebrauchtwagenfang. Dieses Exemplar hier könnte einer sein: Im rheinhessischen Alzey steht jetzt ein VW T-Roc 2.0 TDI in Style und mit 4Motion günstig zum Verkauf Das knapp zwei Jahre alte Volkswagen-SUV kommt schick in Pure White mit Black-Oak-Akzenten und präsentiert sich in einem Top-Zustand.Der hohe Wertverlust ist bei diesem in der Regel sehr wertstabilen Modell durchaus eine Ausnahme.