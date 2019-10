Der Innenraum glänzt mit elektrischen Recaro-Sitzen, Leder und Zusatzinstrumenten in der Mittelkonsole.

Der Umbau wurde 2004 bei einer Laufleistung von ca. 50.000 Kilometern realisiert.Der Benziner kam im S2 und in ähnlicher Form auch beim RS2 zum Einsatz. Der Motor erhielt einen größeren Turbolader, etliche Zusatzkühler und eine Auspuffanlage undEin Sportfahrwerk , Stabilisatoren und eine Sportbremsanlage sorgen für mehr Fahrsicherheit, ein Zusatztank erhöht das Tankvolumen auf insgesamt 150 Liter. Bis auf die Felgen ist der Bus von außen Serie, was den Reiz der Motorleistung noch verstärkt. Neben dem Motorumbau spendierte Anton Schick seinem T4 auch im Innenraum alles, was seine Firma anzubieten hatte. Neben