Dieses Auto ist ein Phänomen. Bereits als Neuwagen fährt der T6 ab Sommer 2015 imagemäßig außer Konkurrenz. Er taugt als Großraum-Businesslimo für Chefs und erfolgreiche Freiberufler, macht kinderreiche Familien genauso wie Camper und Sportler mit Hang zu Individualreisen glücklich.

Und er wirkt vor dem Waldorfkindergarten genauso stimmig wie vor der Sterne-Herberge. Dieser Spagat kann allerdings nur gelingen, wenn das Budget der Kaufinteressenten üppig genug ist. Denn billig wird ein T6 Multivan auch als fünf Jahre alter Gebrauchter nicht.

VW T6 Multivan 4Motion gebraucht: Nach fünf Jahren noch über 40.000 Euro



Unser Fotofahrzeug im Farbton Chestnut-Braun stammt aus erster Hand. Mit einigen Annehmlichkeiten inklusive Comfortline-Ausstattung, DSG-Getriebe und 4Motion-Allradantrieb summierte sich der Neupreis laut Schwacke-Datenbank im Mai 2017 auf respektable 67.195 Euro. Nach 82.100 Kilometern wären beim Hamburger Händler Elbtor Automobile noch 43.480 Euro fällig.

Viel Geld, aber dennoch ein vergleichsweise günstiges Angebot! Dieser T6 macht noch eine ansehnliche Figur und wurde weder als Großraumtaxi noch als Transporter gemartert. Der Lack ist gepflegt, die glanzgedrehten 17-Zoll-Cascavel-Alufelgen schimmern ohne Bordsteinschäden. Und das Fehlen der Anhängerkupplung (bis zu 2,5 Tonnen Anhängelast!) hat im Zweifel die Antriebstechnik geschont.





An Bord gibt es bis auf schlecht sitzende Säulenverkleidungen und eine immer wieder aufspringende Klapptisch-Stauklappe keine offensichtlichen Qualitätsprobleme. Lästige Klappergeräusche sind zumindest diesem Exemplar fremd. Die Passagiere dürfen sich an Bord wie in einer Businesslounge fühlen. Für sie gibt es optionale Finessen wie eine separate Fondklimatisierung, WLAN-Schnittstelle und auf einem Schienensystem flexibel verschiebbares Fondgestühl.

Der T6 ist der perfekte Allrounder



Doch Achtung: Erst durch das optionale, neu mindestens 600 Euro teure VW-Multiflexboard im Kofferraum ergibt sich die bei Gelegenheitscampern begehrte Schlaffläche! An manchen Details wie einem Schlüssel im Golf-4-Stil merkt man dem T6 sein konstruktives Alter jedoch an. Streng genommen war er eine gelungene Anti-Aging-Kur für die 2003 eingeführte und 2009 gründlich facegeliftete fünfte VW-Transporter-Generation ( T5 ).

Technische Daten VW T6 Multivan DSG 4Motion Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschw. Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Tank/Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung L/B/H Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Vierzylinder/vorn quer 4 pro Zylinder/2 1968 cm³ 110 kW (150 PS) bei 3250/min 340 Nm bei 1500/min 178 km/h 13,5 s 70 l/Diesel Siebengang-DKG/Allrad 4904/1904/1970 mm 657-4300 l 2169/911 kg



T6 seine Reize. Das schier unerschöpfliche Raumangebot, verschiedene Karosserielängen und Türvarianten machen ihn zum perfekten Allrounder. Neben einer gestrafften Optik gab es neue Assistenzsysteme sowie geschmeidigeren Fahrkomfort durch eine verbesserte Geräuschisolation. Das Discover-Media-Plus-Infotainment mit 6,33-Zoll-Touchdisplay, Navigation, rudimentärer Sprachsteuerung und DAB-Radioempfang wirkt recht rustikal. Audiophilen Naturen sei der optionale Dynaudio-Sound empfohlen: Er macht den Bus sprichwörtlich zum Konzertsaal. Doch auch weniger üppig ausstaffiert, hat derseine Reize. Das schier unerschöpfliche Raumangebot, verschiedene Karosserielängen und Türvarianten machen ihn zum perfekten Allrounder.

Gute Exemplare finden trotz hoher Preise schnell neue Besitzer



Nackte T6 Multivan unter 200.000 Kilometer mit einem Jahr TÜV starten aktuell bei happigen 32.000 Euro. Dennoch finden gute Exemplare rekordverdächtig schnell neue Besitzer. Besonders, wenn der 150 PS starke Euro-6-TDI (EA 288) unter der Haube sitzt. Er ist spürbar souveräner als die Basisdiesel (84 bis 114 PS), nimmt rund acht Liter im Schnitt und gilt als standfester als die Topvariante mit 204 PS. Somit passt er prima zum gemütlichen Charakter des T6 .

VW T6 kleinere und größere Verarbeitungsmängel oft als Charakterschwäche wohlwollend nach. Dabei hatte er eigentlich reichlich Zeit, um perfekt zu Zwei bis drei Liter durstiger sind die gebraucht weniger gefragten TSI-Benziner, die für volle Leistungsentfaltung unerwartet gedreht werden müssen. Seine Fans sehen demkleinere und größere Verarbeitungsmängel oft als Charakterschwäche wohlwollend nach. Dabei hatte er eigentlich reichlich Zeit, um perfekt zu reifen

Unterhaltskosten Pfeil Pfeil Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 Abzweigung Abzweigung Inspektion Abzweigung Abzweigung Haftpflicht (18)* Abzweigung Abzweigung Teilkasko (24)* Abzweigung Abzweigung Vollkasko (22)* Abzweigung Abzweigung Kfz-Steuer (Euro 6) Abzweigung 8,2 l D/100 km 163 g/km 300-600 Euro 525 Euro 709 Euro 980 Euro 326 Euro