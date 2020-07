VW Tiguan, BMW X1 und Audi Q3: Wer ist besser?

D

er VW Tiguan gehört zu den Verkaufsschlagern und in Deutschland zu einem der erfolgreichsten Vertreter seiner Klasse. Bereits seit 2007 gibt es das Wolfsburger SUV, das seinen Namen einer Leserumfrage der AUTO BILD verdankt. Direkte Konkurrenz macht dem Tiguan seit 2009 der BMW X1, die Volkswagen-Tocher Audi schickte den Q3 ab 2011 auf die Straßen.Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich hierbei weder um optische Präferenzen noch um persönliche Vorlieben oder Markentreue handelt.Als Datengrundlage dienen dazu über neun Millionen ausgewertete Hauptuntersuchungen. Das jüngste der drei SUVs ist der Audi Q3 . Die Ingolstädter belegen in Sachen Materialgüte und Qualität seit Jahren stets Spitzenplätze. Und so hängt die Messlatte beim seit 2011 erhältlichen SUV auch recht hoch.