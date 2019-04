VW Tiguan II: Gebrauchtwagen-Test

W as haben wir bloß vor den Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Volkswagen Tiguan as haben wir bloß vor den SUVs gemacht? Für Besitzer eines VW Tiguan fällt die Antwort leicht: Sie sind Passat gefahren. Doch das langjährige Urmeter für Familienautos verlor mit dem Durchmarsch der Hochsitzautos an Bedeutung. VW ging 2007 mit dem Tiguan etwas verzögert an den Start, übernahm aber wie üblich aus dem Stand die Führung. Seit 2016 läuft die zweite Tiguan-Generation, frühe Modelle mussten schon zum TÜV

SUV-Hunger treibt die Preise hoch

Der blaue 2.0 TDI ist ein ehemaliger Fahrschulwagen. Dennoch wirkt er noch frisch und weitgehend unverbraucht. Tiguan II zu den soliden Vertretern seiner Art. Substanzielle Probleme der Vergangenheit wie gelängte Steuerketten und streikende DSG-Getriebe gehören endlich der Vergangenheit an. Was übrigens nicht heißt, dass das aufpreispflichtige Tiguan II dennoch nicht viel zu tun. Frühe Modelle entledigten sich oft schon nach wenigen Tagen ihrer Zierleisten, Panoramadächer klappern, schlecht eingepasste Türen sorgen für laute Windgeräusche. Viel zu befürchten haben sie bei der HU nicht. Grundsätzlich gehört derzu den soliden Vertretern seiner Art. Substanzielle Probleme der Vergangenheit wie gelängte Steuerketten und streikende DSG-Getriebe gehören endlich der Vergangenheit an. Was übrigens nicht heißt, dass das aufpreispflichtige Doppelkupplungsgetriebe deshalb schön arbeitet. Es nervt weiterhin mit ruckeligem Anfahrverhalten bei Start-Stopp, weckt in uns den Wunsch nach einen klassischen Wandler. Ruckelig dürfte sich trotz Schaltgetriebe auch unser Testwagen meist bewegt haben. Der blaue 2.0 TDI von Lallas Automarkt in Kellinghusen (Schleswig-Holstein) ist nämlich ein ehemaliger Fahrschulwagen. Scheint das Licht im richtigen Winkel auf die Flanken, sind die Abdrücke der Aufkleber noch zu erkennen. Dass er mit 118.000 kaum schonenden Kilometern auf der Uhr noch 21.980 Euro bringen soll, liegt am riesigen SUV-Hunger der Kunden und dem unzerstörbaren Vertrauen in die Marke Volkswagen. Mit Perfektion hat so eindennoch nicht viel zu tun. Frühe Modelle entledigten sich oft schon nach wenigen Tagen ihrer Zierleisten, Panoramadächer klappern, schlecht eingepasste Türen sorgen für laute Windgeräusche.

Fahrgefühl der gehobenen Mittelklasse

Der Arbeitsplatz verlangt wenig Eingewöhnung. Die Materialauswahl ist oben hui, doch ein Blick in die versteckten Winkel offenbart den VW-Sparwillen. Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1968 ccm Leistung 110 kW (150 PS) bei 3500/min Drehmoment 340 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 204 km/h 0–100 km/h 9,3 s Tank/Kraftstoff 58 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4486/1839/1632 mm Kofferraumvolumen 615-1655 l Leergewicht/Zuladung 1493/547 kg Auch die Werksnavis machen nicht zwangsläufig glücklich. Viele Kunden bemängeln die träge oder gar nicht stattfindende Umstellung zwischen Tag und Nachtmodus. Auch Software-Updates sind keine Garantie dafür, dass die zahlreichen Systemabstürze endlich aufhören. Ein genauerer Blick in die versteckten Winkel offenbart den Sparwillen der VW-Oberen. So bleiben die Türrahmen von innen unverkleidet, im Handschuhfach fehlt eine Filzeinlage, etliche Bereiche außerhalb des Blickfelds liegen nackt. An der unschlagbaren Ausgeglichenheit des Tiguan-Konzepts kann das nichts ändern. Kein Konkurrent läuft leiser, entspannter, lässt sich so intuitiv bedienen. Schon das Serienfahrwerk bietet hohen Komfort, die verstellbaren Aktivdämpfer hieven das Fahrgefühl in die gehobene Mittelklasse. Dazu passen auch die großzügigen Platzverhältnisse. Die sechs Zentimeter mehr gegenüber dem Vorgänger wurden konsequent dem Innenraum zugeschlagen. Wer trotzdem meint, sich hinten noch mehr rekeln zu wollen, greift zum 21 Zentimeter längeren Tiguan Allspace. Auf Wunsch sind dann auch sieben Sitze drin. Je nach Ausführung dürfen bis zu 2,5 Tonnen schwere Anhänger gezerrt werden, in Kombination mit dem optionalen Allradantrieb wird das Kompakt-SUV so zum Traumauto von Reitern und Seglern.

Fahrverbote stehen nicht ins Haus