I

Hier geht's zum Angebot VW Touareg 4.0 V8 TDI

m Jahr 2018 kam derauf den Markt. In der(seit Mai 2019) wird er zur Urgewalt:Mit einem Durchschnittsverbrauch von nur 7,4 LiternseineIn Auerbach/Rebesgrün (Sachsen) steht ein gut ausgestatteter Touareg 4.0 V8 TDI zumzum Verkauf. Die, sein Originalpreis lag zu diesem ZeitpunktDer fast neuwertige Touareg mit nur 14.150 Kilometern auf der Uhr istDazu kommt noch einDer inserierte Touareg inSeinleistetdamit sind elektronisch abgeregeltedrin.Der Diesel kommt mitundZahlreiche Assistenten sind mit an Bord wieEinemacht das SUV zur Zugmaschine. Auchundsind mit an Bord. Dieser Touareg kommt in dermitundDer Wagen istundund hat eine Garantie bis zum fünften Fahrzeugjahr, heißt bis