Zum Angebot VW Touareg One Million V8 TDI

amit hätte damals wohl niemand gerechnet: Ende 2002 brachte Volkswagen den Touareg auf den Markt. Als mutiger Versuch gestartet, wurde das Oberklasse-SUV zu einem beispiellosen Verkaufshit. 2019 meldete VW den Verkauf des millionsten Touareg – eine gewaltige Marke, die man in Wolfsburg mit einer Sonderedition zu feiern gedachte. Noch im selben Jahr brachte der Konzern das wohl luxuriöseste Modell der Firmengeschichte hervor: den Touareg "One Million", eine pompöse Version des Bestsellers, mit nahezu allem Schnickschnack ausgerüstet, den das VW-Repertoire so hergab. Ein Jubiläumsauto für besonders Betuchte – weit weg von dem, was man gemeinhin unter "Volkswagen" versteht. Denn der Millionen-Touareg ist teuer, beginnt bei 81.280 Euro – in der V6-Benziner-Version mit 340 PS . Das Diesel-Pendant hat 286 PS und kostet mindestens 81.635 Euro. Und dann gibt es da noch das Top-Modell vom Top-Modell: den "One Million" mit Vierliter-TDI, acht Zylindern und satten 421 PS. Basispreis: 101.475 Euro. So ein Exemplar mit Vollausstattung und nur 4999 Kilometern auf dem Tacho steht jetzt in Bochum zum Verkauf