M

Toyota

Subaru

VW

VW Passat

Hier geht's zum Angebot Zum Levorg Rally-Kombi

Levorg

Toyota

Avensis

Levorg

uss es immer ein VW Passat sein? Auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es interessante Alternativen zum deutschen Kombi-Liebling, ein Blick abseits bekannter Pfade lohnt sich. AUTO BILD vergleicht drei Familienkombis vonund. Eckdaten: Benziner, niedrige Laufleistung, unter 20.000 Euro Kaufpreis. Hier kommen Subaru Levorg Toyota Avensis undDen Anfang macht. WerDie Baureihe war in Deutschland ausschließlich mit einemerhältlich. Kurven kann er, und die Lufthutze in der Motorhaube ist Garant für eine freie linke Spur. Bei diesem Exemplar kommt außerdem eine Sportauspuffanlage zum Einsatz. Je nach Gasfuß ist der Motor recht trinkfest, weniger als eine Acht steht selten vor dem Komma. Die Ausstattung ist dafür noch besser als die des– was derhat (siehe unten), bietet auch der