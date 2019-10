Endlich ist sie da: Die limitierte MÄNNERBOX in der Winteredition. Kommen Sie mit der MÄNNERBOX gelassen durch die kalte Jahreszeit und genießen Sie tolle Produkte im Wert von mehr als 120 Euro.

Bei AUTO BILD, COMPUTER BILD und SPORT BILD beschäftigen wir uns täglich mit Themen, die die Männerherzen höher schlagen lassen. Dabei ist es egal, ob Sie zu den PS-Liebhabern, den Technikbegeisterten oder den Sportfans zählen: Die MÄNNERBOX in der Winteredition bringt Ihnen alles, was Männer sich wünschen und das bequem und ansprechend verpackt nach Hause.

Zum Onlineshop Die Männerbox: Kleiner Preis, großes Paket! In dieser MÄNNERBOX befindet sich alles, was man für die dunkle und kalte Jahreszeit braucht. Vom leckeren, französischen Rotwein und einem Roman für gemütliche Abende über einen Mini Size Gin mit passendem Gin-Becher und Tonic Water sowie eine After Shave Lotion für ein frisches Auftreten. Der Wert des Paketes beträgt mehr als 120 Euro und ist für einen unschlagbaren Preis von nur 29,90 Euro online erhältlich. Sichern Sie sich jetzt hier die limitierte Box und kommen Sie gut durch die Winterzeit!

Die in der Winter-Edition enthaltenen Produkte besitzen einen Wert von mehr als 120 Euro. Folgendes bekommen Sie für Ihr Geld geboten:

• Rotwein: "BDX Cabernet Merlot Bordeaux" von Hawesko (2016)

• Roman: "Kühn hat Ärger" von Jan Weiler

• Gourmet-Gutschein von Otto im Wert von 15 Euro

• Bull's-Eye Original BBQ Sauce (300 ml) von Heinz

• Scheibenreinigungsschaum (300 ml) von Liqui Moly

• Salbeipastillen von Fisherman's Friend

• Legend After Shave Lotion (125 ml) von Jafra

• Duschgel (250 ml) und Mattpaste (100 ml) von Seinz

• Mini Size Gin (0,05 l) von Hallers mit passendem Gin-Becher und Golberg Tonic-Water (0,2 l)

• Premium Fruchtaufstrich (220 g) von Marmetube

• Pralinen: "Edle Tropfen in Nuss" in der Gin-Edition von Trumpf

• 10-Euro-Gutschein: Premium-Nordmanntanne von Tim Tanne

• ein Heft der aktuellen BIKE BILD