Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Doch womit macht man Radfahrer glücklich? Keine leichte Aufgabe. Schließlich will man nichts verschenken, was dann doch wieder umgetauscht werden muss oder worüber sich der Geschenkte nicht wirklich freut. Wir haben uns daher durch den Produktmarkt gewühlt und kleine wie große Geschenkideen gesammelt, über die sich Radfahrer tatsächlich freuen können. Oder sollten Sie sich selbst beschenken – dann finden Sie in unserer großen Galerie genug Inspiration, um das passende Präsent zu finden. Viel Spaß beim Schmökern!