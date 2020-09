Das Innenraum-Design ist hell, schlicht und modern gehalten.

Der Weinsberg CaraCito soll sich mit seinem modernen Design vor allem an eine jüngere Zielgruppe richten. So dominieren gerade Fronten in Holz-Dekor und Polster in schlichten Grau-, Braun- oder Blautönen den Innenraum. Dachluken und Fenster sorgen für ausreichend Licht. Zum Start wird der Caravan in fünf Grundrissen angeboten. Dabei ist selbst im kleinsten Grundriss 390 QD Platz für ein kleines Eckbad im Heck. So ist alles an Bord, was zum Campen benötigt wird. Das Bad ist immer ausgestattet mit Toilette, Waschbecken und vielen Ablagemöglichkeiten. Auf Wunsch gibt es auch eine Dusche.