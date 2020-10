Haftung im Schadensfall: Es ist entscheidend, wer das Auto fährt

W egen größerem Stauraum oder mehr Sitzplätzen - es ist nicht ungewöhnlich, im Freundes- oder Familienkreis ab und an das eigene Auto zu verleihen. Daran ist grundsätzlich nichts Verwerfliches, denn es ist absolut legal, das eigene Kraftfahrzeug einem anderen Fahrer zur Verfügung zu stellen. Allerdings fragen sich viele Fahrzeughalter, wer im Schadensfall eigentlich verantwortlich ist, wenn ein anderer Fahrer als der versicherte Besitzer hinterm Steuer saß. Die gute Nachricht: Grundsätzlich ist auch dies ein Fall für die KFZ-Versicherung des Fahrzeughalters. Es gibt dabei jedoch einiges zu beachten.

KFZ-Versicherung

Bei Abschluss derwird klar definiert, wer das Auto regelmäßig fährt. Bei mehreren eingetragenen Fahrern kann sich dies durchaus in der Höhe der Beiträge bemerkbar machen. Die Faustformel lautet dabei ca. 10 % Steigerung pro zusätzlichem Fahrer. Viele Versicherungsnehmer tragen daher nur einen regelmäßigen Fahrer in ihre Police. Verursacht dann aber ein nicht in der Police erwähnter Fahrer einen Schaden, springt die Versicherung trotzdem ein, hat aber das Recht, die Prämiendifferenz nachzufordern oder sogar eine Vertragsstrafe zu verhängen. Wer Geld sparen möchte, sollte also lieber einen KFZ-Versicherungsvergleich machen und, wenn möglich, zu einem günstigeren Anbieter wechseln, welcher mehrere Fahrer abdeckt.