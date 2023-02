In acht Schubladen liegt dort hochwertiges Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl immer griffbereit – fein säuberlich und übersichtlich sortiert.

Der XXL-Werkzeugwagen von Mephisto-Tools besteht aus kaltgewalztem Stahl mit einer Dicke von 0,8 mm und ist daher ausgesprochen stabil. Auf vier stabilen, kugelgelagerten Rollen mit gummierter Beschichtung und mit festem Schiebegriff ist er trotz seines Gewichts von 84 Kilogramm leicht an seinen Einsatzort fahrbar und steht dort dank einer Feststellbremse auch sicher.

Der Werkzeugwagen ist in den Farben Grau/Schwarz lackiert und mit einer kratzunempfindlichen Pulverbeschichtung versiegelt.

Werkzeug in acht Schubladen gut sortiert

Das komplette Werkzeugset ist in insgesamt acht leichtgängigen Schubladen mit Vollauszug untergebracht. In den Schubladen liegt es zudem in robustem, flexiblem Schaumstoff mit einer flüssigkeits- und schmutzabweisenden Beschichtung fest fixiert und kann nicht durcheinanderfallen.