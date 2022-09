Es ist die Horrorvorstellung von E-Bike-Fahrern: Beim Aufladen fängt der Akku plötzlich Feuer. Die Flammen springen über und stecken das Haus oder die Wohnung in Brand. Wenngleich dieses Szenario nicht sehr wahrscheinlich ist, ausgeschlossen ist es nicht. Regelmäßig sorgen in Fahrradgeschäften und Wohnungen von Akkus ausgelöste Brände für Aufsehen in den Nachrichten.

Zoom Die Flammen und sogar Explosionen im Test zeigen, wie viel Energie in den Akkus steckt.





Risikofaktor Akkuzellen



Die gute Nachricht zuerst: Die Chancen, dass so etwas ausgerechnet Ihnen passiert, seien sehr gering, das versichern uns die Produktexperten vom Prüfinstitut Dekra, nachdem die Tester das Gefahrenpotenzial defekter E-Bike-Akkus untersucht haben. Laut Statistik liegt das allgemeine Risiko bei Millionen von Elektrofahrrädern sogar nur im Promillebereich. Doch was im seltenen Fall eines beschädigten Akkupacks passieren kann, ist dramatisch. Während des kontrollierten Versuchs unter Aufsicht der Feuerwehr (Stöße, Stürze und Einstiche) kam es zu starken Explosionen mit Einzelteilen, die meterweit flogen, und es entwickelten sich Flammen, die aus den Energiezellen schossen. Besonders problematisch ist, dass Akkus, die in Pedelecs zum Einsatz kommen, sich immer wieder aufs Neue entzünden können. Das liegt daran, dass es sich nicht, wie man gern glauben könnte, um einen einzigen Akku handelt, sondern um Akkupacks, in denen viele Lithium-Ionen-Zellen miteinander verbunden sind, die sich gegenseitig entzünden und so den Brand beschleunigen. E-Biker sollten daher das Gefahrenpotenzial auf dem Radar haben.

Zoom Vorsicht, heiß! Auch längst ausgebrannte Akkus stellen noch eine Gefahr dar.





Der richtige Umgang mit E-Bike-Akkus



Um das Risiko so gering wie möglich zu halten, empfehlen die Produktexperten, sich an alle Tipps und Empfehlungen zum Umgang mit den Energieträgern zu halten. Die Akkus sollten regelmäßig von einem Experten im Zuge der Routinewartung des Fahrrads überprüft werden. Mögliche Fehler im Batteriemanagment, das die Energieverteilung zwischen den Zellen regelt, können dabei schnell erkannt werden.

Darüber hinaus sollte man die Akkus nicht länger als nötig laden, bestenfalls nicht über Nacht. Wer sich unsicher ist, sollte überdies auf einer feuerfesten Unterlage fernab von leicht entflammbaren Gegenständen laden und in der Nähe sein, falls etwas passiert. Grundsätzlich gilt auch, dass Sie Akkus von renommierten Fahrradmarken mehr Vertrauen schenken können als jenen, die in Billigbikes verbaut sind.

Zoom Wird der Akkupack eines E-Bikes stark angegriffen, entsteht sofort Feuer



Unser wichtigster Tipp: Heruntergefallene oder beschädigte Akkus sollten keinesfalls mehr geladen oder benutzt werden, sondern müssen von Fachpersonal geprüft und gegebenenfalls ersetzt werden.

Zoom Ein Nageleinstich simuliert einen Schaden an einer Batteriezelle.