enn sich Streusalz, Schneematsch und aufgewirbelter Straßendreck verbünden und die Windschutzscheibe zukleistern, ist Schicht mit Sicht. Dann hilft nur viel "Pfffft" – also eine Ladung Reiniger aus der Scheibenwaschanlage. Damit der nicht einfriert, muss spätestens jetzt das Sommer-Wischwasser gegen einen Winterreiniger getauscht werden. Zusammen mit der Gesellschaft für Technische Überwachung ( GTÜ ) hat AUTO BILD zehn Konzentrate getestet. Alle werden im Verhältnis 1:1 gemischt. Aus einem 5-Liter-Kanister werden also 10 Liter zum Verspritzen angemischt. Das günstigste Produkt kommt von Aldi: Pro Liter Wischwassermischung kostet es 50 Cent. Für den teuersten Reiniger sind 3,50 Euro fällig.

Experte: Wolfgang Hoffmann testet akribisch für die GTÜ.

Wobei die Rechnung etwas komplizierter ist. Denn entscheidend ist, wie viele Wischzyklen es braucht, bis die Scheibe vom Dreck befreit ist. Der Testsieger von Sonax benötigte zum Beispiel nur drei Zyklen. Das relativiert den recht hohen Literpreis von 1,88 Euro. Einmal säubern kostet am Ende so nur 28 Cent. Ganz anders sieht das beim Produkt der Tankstellenkette OMV aus. Deren Reiniger brauchte sechs Anläufe, bis die Scheibe klar war. Macht 114 Cent pro Durchgang. Das menschliche Auge nimmt übrigens schon ab einem Reinigungsgrad von 63 Prozent die Frontscheibe als sauber wahr. Einige Produkte erreichten diesen Wert nicht einmal nach zehn Durchgängen. Das führte zu einer Abwertung in dieser Kategorie. Sie landeten damit auf den hinteren Plätzen, da die Reinigungsleistung mit 60 von insgesamt 150 Punkten in die Gesamtwertung einfloss.