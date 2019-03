Wintercamping: Wohnmobil-Prüfung

M aurizio Giannandrea ist so etwas wie ein moderner Petrus. Ob 60 Grad Wüstenhitze oder Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt – Maurizio kann alle Wetter. Heute macht er knackigen Winter mit minus 15 Grad. Brrrrrrrrr, beste Wintercamping-Bedingungen! Maurizio Giannandrea sitzt beim Heizungshersteller Webasto in München an den Temperaturreglern. In der großen Klimakammer steht an diesem Tag ein Ahorn Alaska TE Plus auf dem Riffelblech-Boden. Alle Fenster, Luken und Türen des Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden aurizio Giannandrea ist so etwas wie ein moderner Petrus. Ob 60 Grad Wüstenhitze oder Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt – Maurizio kann alle Wetter. Heute macht er knackigen Winter mit minus 15 Grad. Brrrrrrrrr, beste Wintercamping-Bedingungen! Maurizio Giannandrea sitzt beim Heizungshersteller Webasto in München an den Temperaturreglern. In der großen Klimakammer steht an diesem Tag ein Ahorn Alaska TE Plus auf dem Riffelblech-Boden. Alle Fenster, Luken und Türen des Wohnmobils sind sperrangelweit geöffnet, die Heizung ist natürlich aus. Wenn der Ahorn könnte, würde er vermutlich zittern wie Espenlaub. Seit zehn Stunden kühlt er im künstlichen Winter aus.

Bedingungen beim Wintercamping werden simuliert

Um die DIN-Norm 1646-1, Stufe 3, zu erreichen, ist einige Vorarbeit nötig. Maurizio Giannandrea von Webasto erklärt den Versuchsaufbau. Es geht an diesem Tag ums Ganze. Genauer: um die DIN-Norm 1646-1, Stufe 3. Klingt sperrig? Oh, es geht noch sperriger. Die Langversion der Norm lautet: "Bewohnbare Freizeitfahrzeuge: Anforderungen an den Wohnbereich hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit. Anhang J: Heizung". Salopp formuliert: Das Fahrzeug muss im Winter möglichst schnell möglichst warm sein, damit man mit ihm auch in der kalten Jahreszeit warme Nächte verbringt. Der Test bei Webasto dauert insgesamt 17 Stunden und hat schon am Abend vorher begonnen: 14 Messsensoren haben die Prüfer im Fahrzeug angebracht. Der DIN-Test schreibt zwar nur fünf vor. Aber je mehr Sensoren im Reisemobil verteilt sind, umso mehr erfährt man darüber, ob die Wärme optimal verteilt wird. Nach der zehnstündigen Abkühlphase bei minus 15 Grad folgt die Aufheizphase: Alle Fenster, Türen und Dachluken werden geschlossen. Zusätzlich darf verwendet werden, was in der Serienausstattung des Reisemobils inbegriffen ist. Im Falle des Ahorn sind das Isoliermatten für das Fahrerhaus. Anschließend wird die Dieselheizung Webasto Air Top Evo 40 auf die höchste Stufe gestellt.

Eine Wärmebildkamera checkt die Isolierung