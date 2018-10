U

m für schneeglatte Fahrbahnen, vereiste Kreuzungen und rutschige Steigungen bestmöglich vorbereitet zu sein, haben wir in unserem diesjährigen Winterreifen-Test zehn Modelle der Größe 245/45 R 18 getestet. Wenn der Winter wieder unbarmherzig zuschlägt, sollten sich gerade Fahrer von leistungsstarken und schweren Sportlimousinen rechtzeitig darauf einstellen. Denn anders als noch vor ein paar Jahren verfügen die auf Highspeed und Supergrip auf trockener Piste getrimmten Sommerreifen heute über keinerlei Wintertauglichkeit. Einen dreimal so langen Bremsweg und weniger als ein Fünftel der Zugkraft bringt der Sommerreifen bei unseren Schneetests im Vergleich zum Winterreifen gerade einmal auf die verschneite Piste. Wen es mit diesen Sommersportlern bei einem plötzlichen Wintereinbruch eiskalt erwischt, bekommt nicht nur beim Anfahren an der nächsten Steigung, sondern auch mit den Gesetzeshütern in Uniform ein Problem (mindestens 60 Euro Bußgeld , ein Punkt in Flensburg). Und das sogar zu Recht, denn solche Liegenbleiber sorgen gerade zu Saisonbeginn immer wieder für Verkehrsbehinderungen und lästige Staus.