# Getesteter Reifen Bewertung* 1. Bridgestone

Blizzak LM005 92 V Noten: 1-/1-/2

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: C/A/72 dB

2. Hankook

Winter i*cept evo3 (W330) 92 V Noten: 2+/1-/2

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: E/C/72 dB

2. Michelin

Pilot Alpin 5 92 V Noten: 1-/2/2+

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: E/B/70 dB

4. Goodyear

UltraGrip Performance + 92 V Noten: 2+/2+/2

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: E/B/71 dB

4. Vredestein

Wintrac Pro 92 W Noten: 2/1-/2

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: E/B/72 dB

6. Falken

Eurowinter HS01 92 V Noten: 1-/2+/2-

Urteil: gut

EU-Label**: E/B/72 dB

7. Continental

WinterContact TS850 P 92 V Noten: 2+/2/2

Urteil: gut

EU-Label**: C/C/72 dB

8. BF Goodrich

G-Force Winter2 92 V Noten: 1-/2-/2-

Urteil: befriedigend

EU-Label**: E/B/69 dB

9. Maxxis

Premitra Snow WP6 92 V Note: 2/2-/2

Urteil: befriedigend

EU-Label**: E/B/70 dB

10. Pirelli

Winter Sottozero 3 92 H Noten: 2-/2-/2-

Urteil: befriedigend

EU-Label**: E/B/72 dB

11. Toyo

Observe S944 92 V Noten: 2/3+/2

Urteil: befriedigend

EU-Label**: F/B/71 dB

12. Kumho

WinterCraft WP71 92 V Noten: 3/2+/2-

Urteil: bedingt empfehlenswert

EU-Label**: E/C/72 dB



*Die angegebenen Noten sind die Kapitelnoten in den Testkapiteln "Schnee", "Nass", "Trocken". Einzelnoten (hier nicht abgebildet) ab 3+ in den sicherheitsrelevanten Disziplinen und Kapitelnoten ab 2- führen zur Abwertung. Bei Notengleichstand sind die Hersteller in alphabetischer Ordnung sortiert. Die Kapitelwertungen fließen zu je einem Drittel in die Gesamtwertung ein. **Einstufung nach EU-Reifenkennzeichnungspflicht für Rollwiderstand/Nasshaftung/Vorbeifahrgeräusch.