Wer sich heute bei Schnee und Eis mit Sommerreifen auf die Piste traut, der wird feststellen, dass sich mit ihnen nicht viel bewegt – bis auf wild durchdrehende Räder . Unsere Sommerreifen haben sich in den letzten Jahrzehnten zu extremen Asphaltgreifern entwickelt, mit Bremswegen, die vor wenigen Jahren noch als technisch nicht umsetzbar galten. Das Problem: Sie kleben nur bei sommerlichen Temperaturen auf der Piste. Fällt das Thermometer unter die Marke von plus 5 Grad, beginnt die Gummimischung zu verhärten, und die Reifen können keinen Grip mehr aufbauen. Winterreifen sind dagegen genau andersherum gestrickt. Ihre Gummimischungen funktionieren am besten bei niedrigen Temperaturen, und bei Schnee und Eis sind sie so richtig in ihrem Element. Wirklich erstaunlich, welche Kräfte sie auf lediglich vier postkartengroßen Aufstandsflächen übertragen können. Auf den verschneiten Teststrecken Finnlands, rund 250 Kilometer nördlich des Polarkreises, konnten unsere zwölf Test-Reifen auf einer Mercedes C-Klasse zeigen, was in ihnen steckt. Hier kommen die Ergebnisse!