R isiko Winterreifen-Kauf: Immer mehr Marken überschwemmen den Markt. Bei vielen finden sich erhebliche Sicherheitsmängel. Unsere Winterreifen-Tests zeigen, welche Reifen wirklich empfehlenswert sind! Für den großen AUTO BILD-Winterreifen-Test 2020 haben wir 51 Winterreifen anonym im Internet und Reifenhandel gekauft. Als Reifendimension haben wir diesmal das Format 245/45 R 18 gewählt – die Reifengröße für dicke Schlitten der Oberklasse, wie unseren 5er-BMW-Testwagen. Für diese Fahrzeugklasse empfehlen wir die klassische Variante des Winterreifens – die immer beliebter werdenden Ganzjahresreifen sind dagegen für leichtere Fahrzeuge, vom Kleinwagen bis zur Mittelklasse, eine zuverlässige und sichere Alternative.

Über 50 Winterreifen hat AUTO BILD getestet. Gut ein Drittel davon wurden schon nach dem Sicherheits-Check aussortiert.

Alle 51 Winterreifen durchlaufen zunächst den(aus 80 km/h) müssen sie zeigen, was in ihnen steckt. Wer patzt, fliegt raus! Die Verbliebenen erreichen die nächste Stufe des Qualifyings, den Bremstest auf Schnee (aus 50 km/h). Für das Finale qualifizieren sich am Ende die 20 Reifen mit den in Summe kürzesten Bremswegen. Unser Sicherheits-Check zeigt: