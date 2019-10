Wohnmobil: Garagentür-Reparatur

Beim Rangieren einen Moment nicht aufgepasst – und schon gibt es eine Macke. In diesem Fall muss gleich eine neue Tür her. So kann ein unüberlegter Heckschwenk gut 1800 Euro kosten.

E nde einer Reportage-Fahrt ins Lausitzer Gebirge. Der weiße Ahorn Alaska trägt nach rund 1500 Kilometern einen ordentlichen Grauschleier aus Gischt, Staub und Straßendreck. Also ab in die nächste Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden nde einer Reportage-Fahrt ins Lausitzer Gebirge. Der weiße Ahorn Alaska trägt nach rund 1500 Kilometern einen ordentlichen Grauschleier aus Gischt, Staub und Straßendreck. Also ab in die nächste Waschanlage , die zum Glück sogar eine Arbeitsbühne besitzt. Das erleichtert die Reinigung des Dachs. Aus Glück kann allerdings schnell Pech werden. Damit ich alles richtig schön sauber bekomme, rangiere ich ganz dicht an die Bühne heran. Nachdem die Schaum- und Wasserspenderlanzen rund 15 Euro geschluckt haben, glänzt unser Dauertester wieder, und ich will die Anlage verlassen.

Links hinten ist die Problemzone fast aller Wohnmobilbesitzer

Der Türrahmen sperrt sich, aber ein kleiner Kuhfuß hilft beim Heraushebeln und bricht den Widerstand. Doch beim Wegfahren vergesse ich, dass das Heck des Ahorn Alaska zweieinhalb Meter über die Hinterachse hinausragt. Als ich mit leicht eingeschlagenem Lenkrad starte, verheißt ein fieses Kratzgeräusch von hinten Böses. Verdammt, warum habe ich mir keinen Warnhinweis "Achtung: Heck schwenkt aus" an die Armaturen geklebt, so wie es Lkw oft am Anhänger tragen. Und: Warum habe ich nur nach vorne und nicht in die Rückspiegel geschaut? Zu spät. Auf den ersten Blick sehen die Kratzer noch recht harmlos aus. Der Rahmen der Heckklappe lässt sich sicher wieder hinbiegen – hoffe ich blauäugig. Und das kaputte untere Seitenteil lässt sich bestimmt schnell auswechseln. Kann ja nicht allzu viel kosten, ist ja bloß aus Kunststoff. Stimmt nur bedingt. Anfrage bei Ahorn in Speyer. Dort heißt es: Alle Teile sind vorrätig. Warum, das erklärt Servicechefin Gabriela Armeni: "Links hinten ist die Problemzone fast aller Wohnmobilbesitzer, da passieren die meisten Schäden." Also bestellt sie den Hinterteilersatz immer gleich zehnfach. In der Werkstatt bügeln die Experten die Beulenpest in Nullkommanix aus. Christian Kauf und sein Kollege Markus Stiegler hebeln den Türrahmen heraus. Der sperrt sich natürlich. Mit einem Cutter muss der Leim durchgeschnitten werden, dann hilft ein kleiner Kuhfuß weiter, getreu der alten Weisheit: "Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft!"

Einmal im Jahr sollte ein Ahorn zur Dichtigkeitsprüfung