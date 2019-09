Wohnmobile: Abschlepp-Betrüger in Osteuropa unterwegs

In Osteuropa manipulieren organisierte Banden Wohnmobile. Sie manipulieren die Autos nachts, und bieten später ihre kostenpflichtige Hilfe an. Mit diesen Tricks gehen die Betrüger vor.

E inen wahren Urlaubskrimi erlebten Peter Simon und sei­ne Ehefrau Brigitte am 24. Juni 2019. Nach einem Griechenland-Urlaub nächtigte das Ehepaar auf dem Rückweg in Serbien auf der Autobahnraststätte Razany in Rich­tung Belgrad (A 1). Sie stellten ihren Knaus Van Ti 650 MEG (Bild oben) im beleuch­teten Bereich der inen wahren Urlaubskrimi erlebten Peter Simon und sei­ne Ehefrau Brigitte am 24. Juni 2019. Nach einem Griechenland-Urlaub nächtigte das Ehepaar auf dem Rückweg in Serbien auf der Autobahnraststätte Razany in Rich­tung Belgrad (A 1). Sie stellten ihren Knaus Van Ti 650 MEG (Bild oben) im beleuch­teten Bereich der Tankstelle ab und begaben sich zur Ruhe. Am nächsten Morgen frühstückten sie in Sicht­weite zum Wohnmobil und beobachteten einen Abschleppwagen, der in ihrer Nähe parkte.

Tathergang konnte rekonstruiert werden

3.26 Uhr: Ein Mann legt sich unter den Motorraum des Wohnmobils – dokumentiert von einer Rangierkamera. Als sie ihre Fahrt fortsetzen woll­ten, sprang der Motor nicht mehr an. Nach mehrmaligen Startversu­chen schaute Peter Simon nach Marder­schäden im Motorraum und begut­achtete auch den Motor von unten. Der ehemalige Beamte prüfte alle Anschlüsse und stellte fest, dass der Stecker am Kraftstoffregelventil abgezogen wurde. Er steckte ihn wieder ein, und der Motor sprang direkt an. Nun fragte der Fahrer des in der Nähe geparkten Abschlepp­fahrzeugs, ob er helfen könnte. Simon wehrte ihn mit schroffen Worten ab, denn er witterte Betrug. Was der 68-Jährige nur ahnte, be­stätigte sich kurze Zeit später durch Zufall. Sein Wohnmobil ist mit vier Kameras zum Rangieren und einem Rekorder ausgestattet. Aufgrund eines technischen Fehlers schal­tete sich dieser aber nicht ab, und der Tathergang konnte so rekonstruiert werden.

Dieselzufuhr per Funk unterbrochen