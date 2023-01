Zwar ist die Nachfrage noch immer größer als die Produktionskapazitäten der Wohnmobil -Hersteller, aber die Recherche von AUTO BILD REISEMOBIL zeigt, dass trotz Lieferengpässen bei Chassis und Teilen nicht grundsätzlich eine halbe Ewigkeit auf den neuen Urlaubsbegleiter gewartet werden muss. Allerdings gilt das in den meisten Fällen nur für bereits produzierte Fahrzeuge, die bereits in den Showrooms der Händler stehen oder dort noch in naher Zukunft erwartet werden. Diese wurden bereits in der vergangenen oder zu Beginn der laufenden Saison geordert.

Auch wenn Interessenten bei einem solchen Reisemobil gewünschte Ausstattungsdetails fehlen, muss das kein Hindernis sein – Vieles lässt sich beim Händler nachrüsten. Nur wer sein neues Reisemobil vom Grundriss an selbst konfigurieren will, muss sich nach wie vor auf lange Wartezeiten einstellen. Wir haben direkt bei den Herstellern angefragt, wie die Situation derzeit ist.

Lieferzeiten für Wohnmobile von Ahorn



Ahorn teilte uns mit, dass alle Modelle aus der Vermietung als Rückläufer verfügbar seien. Diese Fahrzeuge seien maximal sechs Monate alt und hätten etwa 15000 Kilometer auf dem Tacho. Neue Kastenwagen seien binnen zwei Wochen bis allerspätestens Februar 2023 lieferbar – abhängig von Farben, Motorisierung und Getriebe. Alkoven und Teilintegrierte seien binnen zwei Wochen oder spätestens zum 3. bis 4. Quartal 2023, je nach Modell, verfügbar.

Lieferzeiten bei Bürstner



Bei Bürstner ist ebenfalls noch ein geringes Kontingent sofort beim Handel verfügbar. Interessierte sollten sich auf jeden Fall zum Händler begeben und nach dem Wunschgrundriss fragen – vielleicht ist dieser oder ein ähnlicher sofort verfügbar. Was Neubestellungen angeht, kann keine generelle Aussage zu Lieferzeiten getroffen werden. Diese hingen aktuell ganz stark von der Chassisverfügbarkeit ab sowie von der individuellen Konfiguration, die bestellt wird. Ist beispielsweise bei vereinzelten Modellen spezielles Chassiszubehör gewünscht, kann es zu Wartezeiten von bis zu 18 Monaten kommen.

Carthago und Malibu



Carthago und Malibu sehen eine ganz ähnliche Situation. Zu den Lieferzeiten kann aktuell keine konkrete Aussage getroffen werden, da diese von den Zulieferfaktoren so stark beeinflusst wird.

Chausson



Chausson gibt sich etwas optimistischer. Die gesamte Produktion an Teilintegrierten auf Ford-Chassis des Modelljahrs 2023 (bis Juli) sei zwar vom Hersteller an den Handel (oder auf dem Caravan Salon direkt an Endkunden) verkauft. Dies bedeute aber auch, dass es noch genügend Fahrzeuge im Handel gibt, die frei verfügbar und im Frühjahr 2023 lieferbar seien. "Da unser Angebot im Modelljahr 2023 auf dem Grundsatz, all inclusive basiert, gibt es fast immer das richtige Modell mit allen Ausstattungen. Interessenten möchten sich unbedingt an einen Händler ihres Vertrauens wenden, wo sie einen genauen Liefertermin für ihr Wunschfahrzeug genannt bekommen", erklärt Importeur Jörn Koch von Koch Freizeit-Fahrzeuge. Bei Kastenwagen auf Fiat-Chassis sei das Modelljahr 2023 ausverkauft, es gebe im Handel aber auch hier noch Bestandsfahrzeuge, die kurzfristig lieferbar sind.

Dethleffs



Bei Dethleffs werden aktuell keine generellen Lieferzeiten benannt. Pressesprecher Helge Vester: "Dass die Lieferketten gestört sind, ist allgemein bekannt. Dass uns die Chassis-Lieferanten aber teilweise mit extrem kurzen Vorlaufzeiten zugesagte Liefermengen stornieren oder verschieben – das können wir nur mit maximaler Flexibilität auffangen. Das bedeutet, dass teilweise sehr kurzfristig die Produktionsplanung verändert werden muss." Auch hier schreiben die Händler aber Vordispositionen, die kurzfristige Lieferzeiten bei Bestandsfahrzeugen ermöglichen können.

Eura



Desgleichen bei Eura. Dort geht man aktuell von etwa einem Jahr Lieferzeit bei frei konfigurierbaren Fahrzeugen aus.

Hobby



Hobby war in dieser Saison bereits sehr früh mit der Jahresproduktion ausverkauft – zumindest in Richtung Handel. Möchte ein Händler jetzt beispielsweise weitere Vantana ordern, werden diese ab Sommer/Herbst 2023 ausgeliefert. Im Handel sind die Fahrzeuge jedoch für Endkunden auch deutlich früher verfügbar.

Hymer



Die Nachfrage nach Caravans und Reisemobilen ist eben anhaltend hoch, was auch Hymer optimistisch stimmt. Die gesamte Branche sei jedoch weiterhin von langen Lieferzeiten – aufgrund der gegebenen Rohstoffengpässe am Weltmarkt und einer daraus resultierenden instabilen Lieferkettensituation bei verschiedensten Lieferanten – betroffen. "Aus diesem Grund konnten auch wir bei der Hymer GmbH & Co. KG unsere Produktionskapazitäten in den letzten zwei Jahren nicht zu jeder Zeit voll ausschöpfen. Daraus entstehen Unregelmäßigkeiten, denen wir durch vorausschauende Planung und Flexibilität aktiv entgegenwirken", teilte man uns auf Anfrage mit.

Zoom Hymer: Die Lieferzeiten hängen vom jeweiligen Modell und der Zulieferung der Einzelkomponenten ab.





Eine Aussage über eine allgemeingültige aktuelle Lieferzeit könne bei individuell konfigurierten Neufahrzeugen nicht getroffen werden, da dies vom jeweiligen Modell und der Zulieferung der Einzelkomponenten abhänge. Bei einzelnen Modellen könne es derzeit erfahrungsgemäß zu einer Wartezeit von bis zu eineinhalb Jahren kommen.

Knaus und Weinsberg



Knaus und Weinsberg setzen auf eine Diversifizierung bei den Basisfahrzeugen. Dadurch kann manches Modell innerhalb weniger Monate geliefert werden. Besonders gilt das für Fahrzeuge auf Basis des Mercedes Sprinter , aber auch bei solchen mit VW- oder Ford-Chassis. Besonders schnell zum Zug kommen Interessierte im Handel. Dort stehen zahlreiche bereits produzierte und sofort verfügbare Reisemobile zur Wahl. Generell gilt auch hier: Varianten im Serienstandard sind schneller verfügbar als individuell mit reichlich Extras konfigurierte.

LMC



Bei LMC ist es ebenfalls von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. So ist eine Angabe pauschal für ein Modell nicht festlegbar. Aktuell werden auf der LMC-Website aber die Innovan-Modelle auf Ford-Basis als kurzfristig lieferbar beworben. Mona Wenningmann vom Marketing dazu: "Fest steht, dass wir uns bemühen, jedes bestellte Fahrzeug so schnell wie möglich zu fertigen. Bezüglich der Liefertermine stehen wir in engem Austausch mit unseren Partnern an den Handelsplätzen". Dort stehen Endkunden bereits produzierte Reisemobile in verschiedenen Ausführungen auch kurzfristig zur Verfügung.

Rapido