X5, GLC, 911 oder Cayenne gebraucht kaufen — 30.09.2020

Bekomme ich für viel Geld auch viel Qualität?

Einen Gebrauchten für 25.000 Euro? Für diese Summe gibt es schon einige schicke Neuwagen! Lohnt es sich also, so viel Geld in einen Gebrauchtwagen zu investieren?