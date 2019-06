E

in bel(i)ebtes Viertel in Hamburg, mit Altenheimen, Schulen und Kitas in der Nähe. Eigentlich eine Gegend, wo Zebrastreifen für mehr Verkehrssicherheit Sinn machen. Nicht so für die Hamburger Innenbehörde: Sie ließ im Stadtteil St. Georg nach Einrichtung einer neuen 30er-Zone mehrere Fußgängerüberwege entfernen – zum Erstaunen und Entsetzen vieler Anwohner. Begründung: Die Streifen seien laut der Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) "in Tempo-30-Zonen in der Regel entbehrlich".