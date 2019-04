A

uf der Shanghai Auto Show 2019 (16. bis 25. April) stellt das chinesische E-Mobilitätsunternehmen Zedriv die Studie GT3 vor. Nicht nur der Name des E-Sportwagens erinnert an einen Porsche 911, auch das Design zitiert die deutsche Sportwagenmarke bis ins Detail. Vor allem das Heck mit den schmalen Rückleuchten erscheint auf den ersten Blick wie geklont. Das Auto-Portal "Car News China" veröffentlichte vorab Fotos vom GT3 auf seiner Facebook-Seite. Ob der elektrische Porsche-Klon jemals in Produktion geht, ist derzeit noch unklar.