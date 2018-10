ZF sMotion (2018): Technik, Fahrwerk, Test

Z

"sMotion" reagiert in nur zwei Millisekunden. Das ist ungefähr so schnell wie ein Wimpernschlag!

F will das Autofahren noch bequemer machen: Der schwäbische Zulieferer glaubt, mit seinem aktiven Fahrwerk "sMotion" die Lösung des ewigen Widerspruchs zwischen Preis, Komfort und Agilität gefunden zu haben. Anders als adaptive Fahrwerke, die nur reagieren, wenn sich der Dämpfer bewegt, ist das ZF-Fahrwerk aktiv. Die Sensorik, darunter der Radbeschleunigungs-Sensor, wird von den herkömmlichen Fahrwerken übernommen. Der Kniff der sMotion-Technik ist die Software, die diese Signale innerhalb von Sekundenbruchteilen verarbeitet und blitzschnell eine Gegenaktion einleitet – unterm Strich beträgt die Reaktionszeit des Systems lediglich zwei Millisekunden. Zum Vergleich: Ein Wimpernschlag dauert rund 0,15 Sekunden. Damit das gelingt, ist an jedem Rad eine kompakte, außenliegende Elektromotor-Pumpen-Einheit mit integrierter Elektronik, angebracht. Sie arbeitet in zwei Richtungen. Also kann das System jedes Rad einzeln, unabhängig von den anderen dreien, sowohl nach oben ziehen als auch nach unten drücken und dadurch eine wirksame Gegenaktion einleiten.Damit werden die Auf- und Abbewegungen der Karosserie ebenso eliminiert wie das Wanken, Rollen oder Einnicken. Das Ergebnis zeigt sich nicht nur bei Unebenheiten, sondern auch bei schnellen Richtungswechseln oder Kurven. Per Knopfdruck verwandelt sich die rollende Sänfte in einen reißenden Straßenwolf. Das System arbeitet auf Zuruf – das bedeutet, dass nur dann Energie benötigt wird, wenn das Fahrwerk arbeitet. Die Effizienz ist so gut, dass damit die aktive elektrische Wankstabilisierung überflüssig wird. Auch ein Stabilisator ist nicht zwingend nötig, aber aus Sicherheitsgründen zu empfehlen – falls das System mal ausfällt. Jede der vier Einheiten wiegt rund zwei Kilogramm und arbeitet mit etwa 2,5 Kilowatt Energie. Allerdings wird für den Betrieb ein 48-Volt-Bordnetzt benötigt.