W er einen Zweitwagen versichern will, sollte vorher die Tarife der Kfz-Versicherer vergleichen. Gerade bei der Zweitwagenversicherung gibt es große Unterschiede, denn nicht alle Versicherer gewähren bei die gleichen Rabatte.

Die meisten Kfz-Versicherer gewähren beim Abschluss einer Zweitwagenversicherung auf ein und denselben Versicherungsnehmer eine Sondereinstufung bei den SF-Klassen. Da viele Autofahrer mit ihrem Erstwagen schon über mehrere Jahre unfallfrei fahren, stufen viele Versicherer den zweiten Wagen nicht mit SF-Klasse 0 ein, sondern gewähren einen besseren Schadenfreiheitsrabatt. Das machen sich auch viele Kinder zunutze, die ihr erstes eigenes Auto auf den Namen der Eltern versichern – das ist völlig legal und spart oft viel Geld. Achtung: Damit der Nachwuchs einen eigenen Schadenfreiheitsrabatt aufbaut, sollte der Wagen nach einigen unfallfreien Jahren auf ihn überschrieben werden. Mit einem Nachweis, dass man bislang unfallfrei unterwegs war, kann man dann schon in eine bessere SF-Klasse einsteigen und weiter Rabattjahre aufbauen.

Am häufigsten stufen Versicherer einen Zweitwagen statt in diein dieein. Einige gehen noch weiter, stufen von Anfang an in dieein. Ist der Erstwagen in einer besonders hohen SF-Klasse, geben manche Gesellschaften auch dem zweiten noch mehr Rabatt , manchmal wird der Zweitwagen sogar zu denselben Konditionen wie der Erstwagen versichert.