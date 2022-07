Cupholder zum Selbsteinbau haben den Vorteil, dass sie nach den persönlichen Bedürfnissen im Cockpit montiert werden können. Doch egal, wo er befestigt wird, ein guter Getränkehalter muss für den Fahrer nicht nur gut erreichbar sein, sondern natürlich zu jeder Zeit die Getränke sicher festhalten. AUTO BILD hat zehn Getränkehalter zwischen 1,78 und 19,25 Euro verglichen und bewertet. Nur drei Kandidaten haben den Test mit sehr gut oder gut bestanden. Sechs Exemplare sind nur bedingt einsetzbar und zeigten spätestens beim Fahrtest eklatante Mängel. Was nützt der schönste Halter, wenn bereits nach der ersten Kurve oder stärkeren Bremsung das Getränk durchs Auto fliegt?

Richter Air Drink Cooler Richter Air Drink Cooler sehr gut einfache Montage

sehr guter Halt etwas fummelig abzunehmen Preis 9,99 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon



Der Testsieger überzeugt mit einfacher Montage und sehr gutem Halt aller getesteten Gebindegrößen - besonders bei der Testfahrt. Montiert am Lüftungsgitter, sind die Getränke in perfekter Griffweite. Haken: etwas fummelig abzunehmen.



Universal Flaschenhalter Universal Flaschenhalter gut simpler Einhakmechanismus

guter Halt Kugelkopf gibt bei schweren Flaschen nach Preis 5,19 € Zum Angebot bei Ebay



Lüftungsgitter zum Zweiten: Der clevere Halter punktet mit einem simplen Einhakmechanismus und gutem Halt bis 0,5 Liter. Im Fahrbetrieb gibt der Kugelkopf bei schweren Flaschen nach und kippt nach unten. Die Flasche hält aber trotzdem.



In der AUTO BILD-Tiefgarage wurden die Halter erst montiert und mit fünf verschiedenen Getränkegrößen auf Halt, Stabilität und Variabilität geprüft. Zum Schluss mussten die Kandidaten bei einer Testfahrt ihre Alltagstauglichkeit beweisen.

Zoom Der Testsieger Air Drink Cooler bietet einen sicheren Sitz von Flasche, Dose und Co.

Der Testsieger, der Air Drink Cooler von Richter für knapp zehn Euro, zeigt, wie sich ein simples Stück Plastik in einen cleveren Getränkehalter verwandeln lässt. Zwei Clips und ein Abstandshalter sorgen für einen sehr guten, waagerechten Halt an den Lüftungslamellen. Die Standfläche für die Gefäße ist gummiert und bietet so einen sicheren Sitz von Flasche, Dose und Co. Dank der cleveren Verstellmöglichkeit passen sowohl schmale Dosen als auch breite Flaschen bis zu 1,5 Liter. Mittig im Cockpit montiert, ist der Halter für den Fahrer problemlos zu erreichen. Besonders während der Testfahrt zeigte der Air Drink Cooler seine Stärken. Weder bei einer Vollbremsung aus 60 km/h noch in schnellen Kurven verlor er die Getränke. Hier konnte kein anderer Kandidat mithalten.

Ganz anders der Smartfox Kfz-Getränkehalter für 4,29 Euro: Schon nach den ersten Montageversuchen zeigte der Testkandidat eine hohe Bruchanfälligkeit. Zudem ist der Plastikring zweiteilig, sodass schwerere Flaschen ihn auseinanderdrücken und herausfallen können. Bei der Testfahrt kam es bereits nach wenigen Metern am Plastikring zum Materialbruch, was zur Abwertung auf den letzten Platz führte. Tipp: Cupholder für den Fond sind rar. Eine gute Lösung für Hinterbänkler ist der Drink Boy von HR-Imotion mit Haken für die Kopfstütze. Noch besser ist der Multi Paul mit einem Aufblassystem (siehe Kasten unten). So lässt er sich zwischen Sitz und Mittelkonsole verkeilen – Halter und Getränke sitzen dann bombenfest.

Spezielle Halter für XL-Flaschen

Zoom Haltofix und Multi Paul (im Bild) bieten großen Wasserflaschen (1,5 l) sehr guten Halt.



Gerade auf langen Strecken und bei hohen Temperaturen reichen 0,5-Liter-Fläschchen meist nicht aus. Für die griffgünstige Platzierung großer Flaschen (1,5 Liter) haben wir den Metallbügel Haltofix (17,90 Euro) und den aufblasbaren Multi Paul (16 Euro) getestet. Beide Systeme sind sehr einfach zu montieren und halten auch große Flaschen sicher an ihrem Platz. Selbst extreme Fahrmanöver waren für sie kein Problem. Vorteil für den Multi Paul: Die Flasche sitzt viel höher und kann vom Fahrer ohne Probleme erreicht werden.

Gute Getränkehalter müssen nicht teuer sein. Clever konstruiert, zeigt der Sieger für unter zehn Euro, wie's geht. Vor allem für Trinkmuffel eine gute Investition. Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig, gerade beim Autofahren.